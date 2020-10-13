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Мадонна сменила имидж и стала угрожающей

Мадонна сменила имидж

Американская певица, танцовщица, продюсер, актриса Мадонна призвала граждан США проголосовать на президентских выборах. Свое воззвание поп-королева опубликовала в Instagram. Однако поклонников она удивила своим новым имиджем.

62-летняя звезда покрасила волосы в светло-розовый цвет.

На фото в соцсети звезда предстала в чопорном темном платье с белым воротником. На ее лице очки. Селфи певица, судя по всему, пропустила через фильтр, поскольку ее скулы выглядят неестественно выразительными.

Исполнительница призвала всех поклонников последовать ее примеру и проголосовать на выборах главы Белого дома.

«3 лица девушки, которая только что проголосовала! Выходи и бери на себя ответственность», — подписала Мадонна публикацию, получившую почти 275 тысяч лайков.

Фанаты звезды написали, что последуют ее примеру и добавили, что новый имидж певицы им нравится.

Напомним, что президентские выборы в США пройдут 3 ноября. Нынешний лидер США Дональд Трамп борется за президентское кресло с Джо Байденом.

13 октября, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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