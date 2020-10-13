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Глава одной из крупнейших авиакомпаний мира ушел в отставку

Алекс Крус, глава одной из крупнейших авиакомпаний мира, British Airways, ушел в отставку в разгар крупнейшего в истории отрасли кризиса, вызванного сокращением полетов из-за пандемии коронавируса, пишет CNBC.

В ближайшее время Крус продолжит работать в компании — на должности неисполнительного директора. Карьеру в British Airways он начал в 2016 году, придя из испанской авиакомпании Vueling, в которую попал после ее объединения с лоукостером Clickair. Последний был основан Крусом в 2006-м.

Одним из последних действий Круса во главе British Airways стало заключение коллективного соглашения с профсоюзом сотрудников о массовом сокращении штата. Такой шаг, по словам топ-менеджера, позволит компании продолжить деятельность в условиях сильнейшего кризиса.

13 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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