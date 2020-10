Blue Origin запустила ракету New Shepard с частным лунным модулем (видео) У Криштиану Роналду тяжелая форма коронавируса » Доминик Уэст вернулся к жене после «измены» с Лили Джеймс История с предполагаемым романом 50-летней звезды сериала «Любовники» Доминика Уэста и 31-летней актрисы Лили Джеймс получила продолжение. Напомним, актеров засняли целующимися во время их романтического отдыха в Риме. Вскоре в сети появилась информация, что жена актера Кэтрин Фицджеральд шокирована происходящим, и актер решил нарушить молчание. Сегодня он сделал официальное заявление, стоя с женой около их дома в Уилтшире. В присутствии представителей прессы он поцеловал счастливую супругу и опроверг сообщения о том, что их брак рушится. Доминик Уэст с женой Кэтрин Фицджеральд Я просто хочу сказать, что наш брак крепок и мы все еще вместе, — сказал он. При этом на вопросы относительно их с Лили поездки в Рим он отвечать отказался и так и не объяснил, что значили те фото с поцелуями, облетевшие таблоиды. Обручальное кольцо актер также по-прежнему не носит. Кэтрин Фицджеральд и Доминик УэстКэтрин и Доминик женаты уже 10 лет и воспитывают четверых общих детей (у актера также есть дочь от предыдущих отношений). На днях папарацци засняли его за поцелуями с актрисой Лили Джеймс — пара вместе отдыхала в Риме и не скрывалась от посторонних. По словам инсайдеров, Уэст и Джеймс провели две ночи в роскошном пятизвездочном отеле в центре города. С Лили Доминик вместе снимался летом в экранизации романа Нэнси Митфорд The Pursuit of Love, где между ними, вероятно, и вспыхнула искра. Сама актриса еще недавно встречалась с 37-летним актером Мэттом Смитом, но недавно стало известно, что пара рассталась. ИСТОЧНИК Hello

