Доминик Уэст вернулся к жене после «измены» с Лили Джеймс

История с предполагаемым романом 50-летней звезды сериала «Любовники» Доминика Уэста и 31-летней актрисы Лили Джеймс получила продолжение. Напомним, актеров засняли целующимися во время их романтического отдыха в Риме. Вскоре в сети появилась информация, что жена актера Кэтрин Фицджеральд шокирована происходящим, и актер решил нарушить молчание.

Сегодня он сделал официальное заявление, стоя с женой около их дома в Уилтшире. В присутствии представителей прессы он поцеловал счастливую супругу и опроверг сообщения о том, что их брак рушится.

Доминик Уэст с женой Кэтрин Фицджеральд Я просто хочу сказать, что наш брак крепок и мы все еще вместе,

— сказал он.

При этом на вопросы относительно их с Лили поездки в Рим он отвечать отказался и так и не объяснил, что значили те фото с поцелуями, облетевшие таблоиды. Обручальное кольцо актер также по-прежнему не носит.

Кэтрин Фицджеральд и Доминик УэстКэтрин и Доминик женаты уже 10 лет и воспитывают четверых общих детей (у актера также есть дочь от предыдущих отношений). На днях папарацци засняли его за поцелуями с актрисой Лили Джеймс — пара вместе отдыхала в Риме и не скрывалась от посторонних. По словам инсайдеров, Уэст и Джеймс провели две ночи в роскошном пятизвездочном отеле в центре города.

С Лили Доминик вместе снимался летом в экранизации романа Нэнси Митфорд The Pursuit of Love, где между ними, вероятно, и вспыхнула искра. Сама актриса еще недавно встречалась с 37-летним актером Мэттом Смитом, но недавно стало известно, что пара рассталась.