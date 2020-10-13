Цукерберг: Facebook будет блокировать все сообщения с отрицанием Холокоста

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил в понедельник, 12 октября, о том, что отныне любые высказывания, в которых отрицается существование Холокоста или искажаются сведения о нем, будет блокироваться в этой социальной сети.

«Мы уже давно удаляем посты, восхваляющие преступления на почве ненависти или массовые убийства, включая Холокост. Но с учетом роста антисемитизма мы расширяем нашу политику, чтобы запретить любое содержание, которое отрицает или искажает Холокост», — такое сообщение господин Цукерберг опубликовал на своей странице в фейсбуке.

Причем, как отмечает Le Figaro, если ранее подобная блокировка осуществлялась только в странах, где отрицание Холокоста (Шоа) запрещено законом, — как, например, во Франции, Германии или Израиле (такой запрет есть и в России) — то теперь практика будет распространена на все страны мира.

Кроме того, по словам Цукерберга, появится еще одно нововведение: отныне, если пользователи начнут искать в фейсбуке информацию о Холокосте, их будут направлять к авторитетным источникам по этому вопросу.

Марк Цукерберг объяснил изменение политики Facebook еще и тем, что его «собственное мышление эволюционировало», когда он увидел данные, «показывающие рост антисемитского насилия» в мире и сопоставил эти факты с довольно мягкой запретительной политикой соцсети.