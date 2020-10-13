Бывшая жена Орландо Блума Миранда Керр восхитилась его новой женой

Бывшая жена Орландо Блума Миранда Керр восхитилась его новой женой — в первую очередь тем, как она перенесла беременность и роды.

В конце августа 35-летняя Кэти Перри и 43-летний Орландо Блум стали родителями — у пары родилась дочь. Засиживаться в декрете певица не стала и уже через шесть недель после родов вернулась к работе в проекте American Idol.

Кэти Перри

Этим звезда вызвала восхищение не только у своих поклонников, но и у бывшей супруги своего жениха — 37-летней модели Миранды Керр. В комментариях к снимку Перри со съемок шоу Керр похвалила ее и призналась ей в любви.

Ты удивительная, я люблю тебя,

— написала она под снимком.

Кэти Перри и Орландо Блум

Комплимент модели не остался незамеченным — подписчики Перри отметили, что это очень здорово, что бывшая возлюбленная актера так поддерживает его нынешнюю вторую половинку.

Вы обе невероятные женщины. Это олицетворение того, к чему может и должна стремиться семья нового века. Вашим детям так повезло, что они окружены такой любовью и уважением,

— написали в сети.

Напомним, что Орландо Блум и Миранда Керр прожили в браке три года. Сейчас бывшие супруги вместе воспитывают девятилетнего сына Флинна. У Керр также есть двое сыновей от мужа Эвана Шпигеля: двухлетний Харт и годовалый Майлз.

Модель не первый раз тепло высказывается о Кэти Перри. Так, она признавалась, что является большой поклонницей творчества певицы и даже бывала на ее концерте.