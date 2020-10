Ученые впервые обнаружили у людей неожиданные эволюционные изменения Доминик Уэст вернулся к жене после «измены» с Лили Джеймс » Blue Origin запустила ракету New Shepard с частным лунным модулем (видео) Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin успешно провела еще один испытательный запуск своей ракеты New Shepard, многоразового транспортного средства, предназначенного для доставки платных туристов на край космоса и обратно. Как и в прошлых испытательных полетах New Shepard, в этой поездке не будет людей, но ракета сможет доставить в космос дюжину исследовательских грузов для НАСА, сообщает The Verge. Сегодняшние испытания ознаменовали 13-й запуск программы New Shepard и седьмой общий полет этой конкретной ракеты. Но прошло много времени с тех пор, как флот New Shepard участвовал в каких-либо испытаниях: последний полет (с запуском той же ракеты) состоялся еще в декабре 2019 года. В апреле, в начале пандемии COVID-19 в США, компания надеялась провести еще один тестовый запуск New Shepard, несмотря на опасения, высказанные сотрудниками в то время. В конечном итоге, тот запуск был отложен, и Blue Origin подождала до конца сентября, чтобы повторить попытку. В итоге компании пришлось еще раз отложить запуск до этой недели из-за проблемы с источником питания. В этот раз во время запуска ракета была оснащена полезной нагрузкой от НАСА, которая включает в себя датчики, приборы и программное обеспечение, чтобы помочь будущим пилотируемым и роботизированным космическим кораблям приземлиться на Луне. На протяжении всего полета New Shepard НАСА будет определять, насколько хорошо работает эта технология, когда ракета летит в космос, а затем пытается мягко приземлиться обратно на Землю. Все это — часть программы SPLICE — технологии НАСА, которая позволяет совершать точную посадку на Луну или Марс без пилота. Профиль полета New Shepard делает его отличным испытательным образцом для отработки технологий посадки на Луну, заявляет НАСА. Ракета взлетает вертикально с земли, взлетая на высоту около 100 км, где любые пассажиры внутри будут испытывать микрогравитацию (точно как и лунные аппараты перед тем, как приземлиться на Луну). После достижения космоса капсула экипажа отделяется от остальной части ракеты, и оба аппарата падают обратно на Землю. Серия парашютов раскрывается, чтобы безопасно приземлить капсулу экипажа на землю, в то время как ракета повторно запускает свой двигатель, чтобы приземлиться в вертикальном положении. Лунные аппараты также используют аналогичные методы посадки на Луну, используя бортовые двигатели для замедления и мягкого приземления на поверхность Луны. Во время этого спуска и посадки в ходе эксперимента НАСА SPLICE будет собрано множество данных. Ракета New Shepard с установленной снаружи системой НАСА SPLICE. К нижней части кольцевого ребра прикреплены два белых пакета датчиков. Изображение: Blue Origin Сегодняшний запуск включает в себя разработку системы для тестирования элементов технологии NASA Deorbit, Descent and Landing Sensor, которая обеспечит ключевую автоматизацию для использования в будущих посадочных модулях для Луны и Марса, которые смогут разумно определять и избегать потенциальных опасностей в целевых зонах приземления.

