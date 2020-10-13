Анна Седокова рассказала как ее в детстве домагался отчим

Недавно 37-летняя певица Анна Седокова представила свои мемуары под названием «Я сильная. Я справлюсь». Презентация книги звезды прошла в начале месяца в одном из книжных магазинов столицы.

В автобиографии звезда рассказала о тяжелых эпизодах своей жизни. В частности, о том, как в детстве она столкнулась с домогательствами со стороны возлюбленного матери. Родители Анны разошлись, когда ей было четыре года. Через несколько лет у ее матери появился другой мужчина. Он был женат, но это не мешало ему встречаться с другой женщиной. Однако страшнее всего было то, что он домогался будущей звезды, которая тогда была еще ребенком.

Когда мне было лет восемь-девять, к моей маме начал захаживать в гости дядя Сережа. У него была прекрасная семья — жена и две дочки. По воскресеньям днем они прогуливались по бульварам всей семьей, чинно держась за ручки. А вечерами дядя Сережа приходил к моей маме. Я вообще не обращала бы на него никакого внимания, если бы дядя Сережа ночами не приходил ко мне,

— рассказала она.

В книге Седокова рассказала в подробностях, что сначала мужчина ее матери начал приходить к ней в комнату и смотрел на нее, думая, что она спит, а потом стал трогать ее под одеялом. Из-за этого, как призналась звезда, она перестала спать.

Своей маме признаться во всем она боялась, так как та была с ним очень счастлива. Вскоре возлюбленный матери Седоковой стал жить вместе с ними и однажды даже избил Анну ремнем. Не в силах больше терпеть издевательств с его стороны, она решила ему отомстить.

Однажды я, зашивая свою плюшевую игрушку, посмотрев на иголку, поняла: сейчас или никогда! У дяди Сережи был свой стул на нашей кухне. Я воткнула иголку острием вверх в сиденье этого стула и убежала к себе в комнату. Через несколько минут раздался крик. Мама сильно ругалась,

— вспоминает она в книге.

По словам Седоковой, визиты дяди Сережи в их дом со временем прекратились: мать вдруг поняла, что он делает ее дочери больно, и перестала приглашать его. Отношения с матерью у певицы после этого остались напряженными.

В книге она также вспомнила и о своем первом браке с футболистом Валентином Белькевичем, от которого у нее есть 15-летняя дочь Алина. Она рассказала, что он ей изменял и злоупотреблял алкоголем.

В первую брачную ночь он пришел в шесть утра с красной помадой на воротнике, пьяный. Весь следующий год он кричал мне: «Вина принеси, открой пивасик!». И тогда я поняла, что что-то пошло не так. Когда я увидела, что он мне изменяет постоянно, собралась и ушла,

— пишет она.

Сейчас в личной жизни звезды все хорошо: недавно она вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму, с которым встречалась около года до свадьбы. Помимо Алины, у звезды также есть девятилетняя дочь Моника от второго мужа, бизнесмена Максима Чернявского (девочка живет со своим отцом в США) и трехлетний сын Гектор от отношений с бизнесменом Артемом Комаровым. У новоиспеченного супруга Седоковой есть двухлетний сын Кристиан от его бывшей девушки Саны.