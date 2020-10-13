Лауреат Нобелевской премии по химии поддержал на местных выборах мэра Золочева на Львовщине Вупи Голдберг возвращается в кино с отличным фильмом » Альтернативное жюри блогеров Одесского кинофестиваля объявило победителя Альтернативное жюри блогеров, которое основал в этом году Одесский международный кинофестиваль, объявило своего победителя. Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, украинские блогеры выбирали лучший фильм в Национальной конкурсной программе среди полнометражных лент. Победителем, по версии альтернативного жюри, стал фильм «Не все будет хорошо» режиссеров Адриана Пирву и Елены Максем. Напомним, ранее Одесский кинофестиваль объявил победителей. Именно эта лента получила сразу две награды от жюри Национального конкурса: «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший полнометражный фильм».

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