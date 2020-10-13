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Альтернативное жюри блогеров Одесского кинофестиваля объявило победителя

Альтернативное жюри блогеров Одесского кинофестиваля объявило победителя

Альтернативное жюри блогеров, которое основал в этом году Одесский международный кинофестиваль, объявило своего победителя.

Как сообщается на странице мероприятия в Facebook, украинские блогеры выбирали лучший фильм в Национальной конкурсной программе среди полнометражных лент.

Победителем, по версии альтернативного жюри, стал фильм «Не все будет хорошо» режиссеров Адриана Пирву и Елены Максем.

Напомним, ранее Одесский кинофестиваль объявил победителей. Именно эта лента получила сразу две награды от жюри Национального конкурса: «Лучшая режиссерская работа» и «Лучший полнометражный фильм».

13 октября, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес ﻿
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