Активисты построили в Minecraft свободную «Библиотеку без цензуры»

Студия BlockWorks, коллектив художников и дизайнеров, построила в игре Minecraft глобальную цифровую библиотеку «The Uncensored Library»(Библиотека без цензуры). Ее открытие состоялось 12 марта, во Всемирный день борьбы с киберцензурой, и это не просто масштабный игровой объект, а реально действующее хранилище запретной информации. За его наполнение отвечают члены организации «Репортеры без границ» и другие независимые СМИ.

Идея проста и изящна – хотя в ряде стран киберцензура и существует в том или ином виде, доступ к онлайн-игре Minecraft не заблокирован нигде. Значит, это шанс использовать игру как площадку для размещения той информации, публикаций, новостей и аналитики, которые пользователи определенных государств не могут прочесть обычным способом. И, в отличие от нелегальных форумов, здесь этот процесс облагорожен и романтизирован.

The Uncensored Library

В частности, у каждой страны есть свой отдельный зал с тематическим оформлением, только речь идет не об орнаменте на стенах. Для Мексики, например, это кладбище с могилами журналистов, правозащитников и жертв наркокартелей, пытавшихся вскрыть их деятельность. А посередине зала Саудовской Аравии стоит большая клетка, как символ полного запрета на свободную журналистику на государственном уровне.

Чтобы посетить Библиотеку без цензуры, потребуется Java-версия Minecraft 1.14.4. Сама она располагается по адресу visit.uncensoredlibrary.com. Организаторы надеются, что в таком формате библиотека сможет заинтересовать читателей и стать реальной альтернативой программам дезинформации, которые власти некоторых стран последовательно проводят для своих граждан.