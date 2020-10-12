Знаменитости, которые верят в астрологию

Ретроградность в астрологии – временная смена направления движения планеты: не вперёд по зодиаку, как обычно, а в обратную сторону. Специалисты считают, что в этот период планеты, особенно Меркурий, влияют на человека не лучшим образом: обрываются контакты, в работе хаос, тяжело принимаются важные решения. Разобрались, кто из звезд верит в силу планет.

Тейлор Свифт

Сейчас про воздействие планет и ретроградность слышали многие, однако в 2015 году это была мало изученная тема. Бум произошел после интервью Тейлор Свифт на MTV. Певица высказала мнение о том, что именно из-за Меркурия в период ретроградности дела идут из рук вон плохо. Поклонники прониклись этой мыслью и начали изучать астрологические календари. И, как ни странно, нашли подтверждение словам артистки.

Деми Мур

Всем нужно во что-то верить. А иногда еще и находить оправдания невзгодам. Например, Деми Мур открыла для себя астрологию и гороскопы после тяжёлого расставания с Эштоном Кутчером. Теперь актриса не пренебрегает советами специалистов и верит в загадочное влияние Вселенной на судьбу. А почему бы и нет? Для поклонников звезды главное, чтобы та была счастлива и нашла новую любовь, а уж кто ей в этом поможет – планеты или другие силы – совершенно неважно.

Леди Гага

Певица верит в мистическую энергию звезд и планет, поэтому частенько прибегает к помощи астрологического календаря и сверяется с гороскопами, прежде чем принять важное решение. Говорят, Леди Гага даже отменяла туры и концерты, если даты выпадали на период ретроградного Меркурия. Таким образом артистка стремилась избежать возможных неудач. На самом деле сама певица родилась во время той самой ненавистной ретроградности. Так стоит ли боятся периода, в который появилась на свет столь талантливая звезда?

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли родилась в период действия ретроградного Меркурия. Актриса считает, что это плохо отразилось на ее судьбе, в частности, звезда винит планеты в том, что за всю жизнь так и не нашла настоящих друзей. Между прочим, помимо астрологии голливудская дива также интересуется восточными религиями и обсуждает свои решения с буддистским монахом. Говорят, именно он посоветовал актрисе усыновить детей, чтобы вернуть ей женственность и мягкость.

Ванесса Хадженс

Ванесса Хадженс считает, что ретроградный Меркурий может негативно влиять на ее жизнь, поэтому находит способы защиты. Актриса не скрывает, что верит в астрологию и часто выкладывает в «Твиттер» ссылки на советы, как пройти период ретроградности без потерь. Не все подписчики разделяют взгляды голливудской звезды, но ведь каждому своё.

Александра Савельева

Не только зарубежные знаменитости верят в дурное влияние ретроградных планет. Певица Саша Савельева, например, долгое время скрывала свою беременность и появление на свет сына. Однако спустя год после рождения малыша певица объяснила, почему так поступила. Звезда написала в своём Instagram: «Было серо, пасмурно, холодно… да еще и ретроградный Меркурий… Но это всё было совсем неважно, потому что на свет появился ТЫ! Счастья тебе, наш любимый малыш! С днем рождения, Леон!»

«Подруги»

Шоу «Подруги» на YouTube сразу же полюбилось зрителям. Поклонники оценили и важные темы, которые поднимают в выпусках, и непринужденную атмосферу, и мастерство ведущих. Последних на проекте четверо: Татьяна Мингалимова («Нежный Редактор»), Ксения Дукалис, Карина Истомина и Татьяна Старикова.

Ксения Дукалис и Карина Истомина – близкие подруги в реальной жизни. Частенько в своих instagram-аккаунтах, да и на шоу они упоминают о влиянии ретроградности планет на человека, а также о своем интересе к астрологии. Вряд ли, конечно, девушки откладывают дела из-за движения небесных светил, но вот название музыкальной группы, которую они недавно основали, связано именно с астрологическим понятием – асцендентом.

источник