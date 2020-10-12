Журналисты BBC напрямую уличили Зеленского в обмане и подлоге перед избирателями и партнерами

Журналисты BBC напрямую обвинили Зеленского в обмане и подлоге перед избирателями и западными. В развернутом интервью программе HARDtalk британского телеканала , которую вел известный журналист Стив Сакур. В частности президент Зеленский не смог ответить внятно, почему он не выполнил практически ни одного своего предвыборного обещания, а также почему олигархи фактически захватили власть в Украине. Вместо этого Зеленский атакует только одного человека в Украине — пятого президента Порошенко.

Отдельно было отмечено, что обещанный Зеленским мир в войне с Россией не наступил и объявленное прекращение огня не работает.

«Господин президент, это не совсем так. Мира нет, тишины нет. Наблюдатели ОБСЕ, следящие за ситуацией на Востоке, рассказали про 1 400 нарушений режима прекращения огня с июля. Вы утверждаете, что обмен пленными и прекращение огня изменили ситуацию. На самом деле этого нет» — уличил Зеленсокго в обмане Стив Сакур.

Ведущий BBC завуалированно намекнул, что при Зеленском фактически наблюдается пророссийский реванш и идет целенаправленный откат государственных реформ . Президент Зеленский попытался ответить, что все это не так, но не смог привести серьезных аргументов. Также Зеленский несколько раз путался в своих высказываниях во время интервью.

Аналитики оценивают интервью с Зеленским как провальное для последнего. Кроме того, визит Зеленского в Британию нельзя назвать полностью удачным — значительная часть договоренностей так и не была подписана.

Полное интервью модно прочитать здесь