Яаков Лицман снова станет членом правительства, но по хитрой схеме



Яаков Лицман из «Еврейства Торы», уволившийся с поста министра жилищного строительства месяц назад, снова станет членом правительства, но по хитрой схеме. Поскольку принципиальный Лицман в знак протеста против политики правительства в отношении ультраортодоксов не хочет занимать высших государственных постов, он готов удовлетвориться только ролью замминистра, но с полными министерскими полномочиями, как было принято у ультраортодоксов прежде.

Но сейчас министерства не могут существовать с одними «замминистрами», без министров или с премьер-министром в роли профильного министра. Так несколько лет назад постановил Верховный суд по искам против Биньямина Нетаниягу, занимавшего сразу несколько министерских постов наряду с премьерским. Кроме того, партия «Хосен ле-Исраэль», она же «Кахоль-лаван», при коалиционных переговорах наложила вето на вариант, при котором в министерстве отсутствует министр, но наличествует замминистра от ультраортодоксальной партии.



Поэтому всем участникам данного процесса, желающим сохранить шаткое коалиционное равновесие, пришлось изобретать хитроумную схему. Лицмана решено назначить заместителем министра, а министром строительства станет Ицхак Коэн из ШАСа, нынешний замминистра финансов. Однако именно Лицман будет реальным министром строительства, Коэн же займет эту должность исключительно «для галочки».

А чтобы простимулировать самого Коэна, для которого такое «зицпредседательство» окажется несколько унизительным, его параллельно продвинут на должность «министра при министерстве финансов» (есть и такой правительственный статус). Это означает, что Коэн из замминистров в Минфине продвинется в министры без портфеля, что более престижно и по статусу и по возможностям трудоустройства своих людей. Параллельно он будет занимать министерскую должность в Минстрое, что обеспечит ему и всему ШАСу дополнительные кадровые и организационные ресурсы, даже притом, что главным по факту будет Лицман.

https://www.9tv.co.il/item/19108