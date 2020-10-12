Все премьеры Marvel и DC, запланированные на 2021 и 2022

До конца текущего года должна выйти лишь одна супергеройская картина («Чудо-женщина: 1984»), но и ее премьера может быть в очередной раз смещена.

Из-за непрекращающейся пандемии коронавируса 2020 год оказывается аномальным во многих отношениях, в том числе в плане релиза новых фильмов. Поскольку большинство кинотеатров в мире либо закрылись, либо работают в ограниченном режиме, киностудии ищут пути решения возникших проблем.

Какие-то картины все же вышли в прокат в нынешнем году, но пример боевика «Тенет» показал, что такая настойчивость сейчас чревата серьезными финансовыми потерями. Другой способ выпустить тот или иной готовый фильм уже сейчас — перенести премьеру в онлайн-кинотеатры. Так, например, случилось с игровым ремейком «Мулан». Но все это компромиссные варианты, поэтому большинство блокбастеров то и дело переносятся на 2021 и 2022 года. Именно такой подход избрали Marvel Studios, Sony Pictures и DC Films.

Супергеройские фильмы, выход которых намечен на 2021 год:

• «Морбиус»

• «Черная Вдова»

• «Веном 2: Карнаж»

• «Шан-Чи и легенда десяти колец»

• «Отряд самоубийц 2»

• «Вечные»

• «Человек-паук 3»

• «Лига справедливости 2»

Супергеройские фильмы, выход которых запланирован на 2022 год:

• «Тор: Любовь и гром»

• «Бэтмен»

• «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

• «Черная Пантера 2»

• «Капитан Марвел 2»

• «Человек-паук: Через вселенные 2»

• «Флэш»

• «Аквамен 2»