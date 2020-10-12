Все премьеры Marvel и DC, запланированные на 2021 и 2022

До конца текущего года должна выйти лишь одна супергеройская картина («Чудо-женщина: 1984»), но и ее премьера может быть в очередной раз смещена.
Из-за непрекращающейся пандемии коронавируса 2020 год оказывается аномальным во многих отношениях, в том числе в плане релиза новых фильмов. Поскольку большинство кинотеатров в мире либо закрылись, либо работают в ограниченном режиме, киностудии ищут пути решения возникших проблем.
Какие-то картины все же вышли в прокат в нынешнем году, но пример боевика «Тенет» показал, что такая настойчивость сейчас чревата серьезными финансовыми потерями. Другой способ выпустить тот или иной готовый фильм уже сейчас — перенести премьеру в онлайн-кинотеатры. Так, например, случилось с игровым ремейком «Мулан». Но все это компромиссные варианты, поэтому большинство блокбастеров то и дело переносятся на 2021 и 2022 года. Именно такой подход избрали Marvel Studios, Sony Pictures и DC Films.
Супергеройские фильмы, выход которых намечен на 2021 год:
• «Морбиус»
• «Черная Вдова»
• «Веном 2: Карнаж»
• «Шан-Чи и легенда десяти колец»
• «Отряд самоубийц 2»
• «Вечные»
• «Человек-паук 3»
• «Лига справедливости 2»
Супергеройские фильмы, выход которых запланирован на 2022 год:
• «Тор: Любовь и гром»
• «Бэтмен»
• «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
• «Черная Пантера 2»
• «Капитан Марвел 2»
• «Человек-паук: Через вселенные 2»
• «Флэш»
• «Аквамен 2»
http://ru-mir.net/2020/10/12/vse-premeryi-marvel-i-dc-zaplanirovannyie-na-2021-i-2022/
Leave a Reply