Возлюбленную Брэда Питта жестко затравили в Сети

Завоевав сердце одного из главных голливудских красавцев, модель Николь Потуральски стала объектом обсуждений и обзавелась армией хейтеров.

Недавно модель попыталась договориться с ними, записав видеообращение.

Народ, мне всегда было интересно, почему люди оставляют ненавистнические комментарии. Почему? В чем смысл? Я просто хочу проследить ход мыслей. Потому что мне ничего не понятно. Это же так грубо и очень грустно. Просто отпишитесь от людей, которых вы не хотите видеть или контент которых вам не нравится. Все просто. Будьте милыми и добрыми. Попробуйте,

— высказалась 27-летняя Николь в ролике.

Возможно, отношения Николь и Брэда не были бы такими скандальными, если бы не то, как Потуральски появилась на фоне судебных разбирательств Питта и его бывшей жены Анджелины Джоли. Бывшая пара уже не первый год пытается решить вопрос опеки над детьми и наладить отношения между собой.

К концу лета инсайдеры рассказывали о потеплении между Брэдом и Анджелиной, которые прошли курс семейной терапии и стали жить недалеко друг от друга, чтобы вместе воспитывать детей. Но в сентябре прошла новость о том, что Брэд закрутил роман с Николь и вместе с ней отправился во французское поместье, принадлежащее ему и Анджелине. Именно там актеры поженились в 2014 году.