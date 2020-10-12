В Днепре огранизовали одиозный конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх»

В Днепре огранизовали конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх». Об этом сообщили на сайте Afisha Dnepra.

Детские рисунки собирают в рамках персонального проекта художника Максима Ходака в галерее «Артмир». Для участия приглашают детей от 6 до 14 лет.

«Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств!» ㅡ отмечают организаторы мероприятия.

Конкурс пройдет в два этапа. Для первого детям предлагают создать портрет олигарха в любой технике и отправить онлайн. Работы, которые перейдут во второй этап, будут экспонироваться в галерее «Артмир».

«Это мое концептуальное произведение современного искусства. Оно добровольно для участия и предусматривает вознаграждение детей-победителей. Рекомендую посетить выставку в галерее «Артмир». Если у вас останутся после посещения выставки вопросы, то буду готов с радостью вам ответить на них», — отметил Ходок в Facebook.