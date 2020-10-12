Ученые назвали специю, которая может помочь в лечении коронавируса

Черный перец может быть эффективен в лечении коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли ученые из Индийского технологического института, пишет Фармапедия.

В частности, блокировать действие частей SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека, способно вещество пиперин, которое содержится в черном перце.

В целом исследователи изучили взаимодействие 30 специй с вирусом и методом компьютерного моделирования выяснили, что все они в той или иной степени связываются с белком S (помогает вирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина) и главной протеазой (отвечает за размножение вируса), однако активней всех ведет себя пиперин.

Ученые полагают, что данный механизм может работать не только в компьютерной модели, но и в жизни. Они отметили, что перец способен повышать иммунитет и сам по себе может быть противопростудным и противовирусным средством.

Напомним, минувшей весной чеснок, лимон и имбирь ощутимо подорожали на фоне эпидемии коронавируса. Однако тогда же ученые предостерегли, что если есть слишком много лимонов и имбиря, иммунитет после кратковременного подъема ослабнет и возрастет вероятность «подцепить» инфекцию, включая и коронавирус. «Так что чрезмерно увлекаться поеданием этих продуктов не стоит», — подчеркнули эксперты.