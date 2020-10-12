Ученые — коронавирус на некоторых предметах живет до 28 дней

Ученые — коронавирус на некоторых предметах живет до 28 дней, и представляет серьезную опасность. Его не убивает даже повышение температуры.

Коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий заболевание COVID-19, в лабораторных условиях сохранялся в течение 28 дней на таких поверхностях, как бумажные и полимерные банкноты, стекло и нержавеющая сталь. Об этом говорится в исследовании австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO), кратко о нем рассказывает BBC News.

Австралийские ученые решили узнать, как долго вирус может сохраняться на разных поверхностях, чтобы оценить риски его передачи. Одно из предыдущих исследований показало, что вирус может оставаться на банкнотах и стекле в течение двух-трех дней и до шести дней на нержавеющей стали и пластике. При этом, как отметили специалисты CSIRO, существуют противоречивые отчеты о том, что вирус может сохраняться на нержавеющей стали от трех до 14 дней.

Авторы нового эксперимента создали благоприятные условия для коронавируса: исследование проводили в темном помещении, поскольку ультрафиолет влияет на вирус, при стабильной температуре 20 градусов Цельсия и с одинаковой влажностью. В реальных условиях выживаемость вируса может быть другой.

При более высоких температурах — 40 градусах Цельсия — вирус оставался на одной из исследованных поверхностей, хлопчатобумажной ткани, меньше 24 часов, на всех остальных — в течение 48 часов.

Как пишет BBC News, бывший глава Центра изучения простуды Кардиффского университета Рон Экклз раскритиковал новое исследование из-за того, что оно вызывает «ненужный страх у общества». Он отметил, что вирус попадает на поверхности с помощью слизи, когда человек чихает, кашляет или дотрагивается до них грязными руками, но в этом исследовании человеческую слизь не использовали как средство распространения вируса.