Ученые из США назвали главных разносчиков коронавируса

Главными разносчиками коронавируса являются дети и молодые люди. К такому выводу пришла группа ученых из Принстонского экологического института, Калифорнийского университета в Беркли и университета Джонса Хопкинса, пишет журнал Science.

Так, специалисты изучили ситуацию с заражением коронавирусом в Индии и выяснили, что около 70% пациентов с COVID-19 никого не заразили, в то время как всего 8% спровоцировали более половины новых случаев инфицирования. Анализ данных 500 тыс. больных показал, что чаще всего разносчиками заболевания становились дети и молодые люди.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 37 млн человек. умерли свыше 1 млн.