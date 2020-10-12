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Трамп заявил о своем иммунитете к коронавирусу

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что вылечился от коронавируса и получил иммунитет.

«Похоже, у меня иммунитет, так что я могу выйти из подвала, что я сделал бы в любом случае», — сказал Трамп. Он намерен вернуться к предвыборной кампании.

Ранее его личный врач Шон Конли заявил, что президент больше не заразен и может прекратить самоизоляцию.

10 октября Трамп провел первое публичное мероприятие с тех пор, как стало известно, что он заразился коронавирусом. Он встретился со сторонниками на Южной лужайке Белого дома. Американский лидер был без маски.

12 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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