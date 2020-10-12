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США облещают залить Европу дешевым газом

Американские производители сжиженного природного газа (СПГ) приготовились наводнить Европу сырьем на фоне восстановления цен на топливо. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Стоимость газа на крупнейшем газовом хабе Европы — TTF — 12 октября 2020 составила 186,3 доллара за тысячу кубометров, фьючерс на ноябрь превысил 187 долларов. Это максимальный уровень с начала декабря 2019 года и намного выше минимумов мая 2020 года, когда тысяча кубометров торговалась за 34 доллара, отмечает издание. В Центральной Европе на немецком хабе NCG и австрийском Баумгартене (CEGH), где потребители получат в основном российский газ, цены на несколько долларов ниже, поскольку сырье подешевело с начала четвертого квартала.

Издание отмечает, что на котировки в Западной Европе влияют поставки сжиженного газа, которые в течение лета сильно сократились и теперь значительно ниже уровня прошлого года. Однако текущий рост цен позволяет американским производителям покрыть расходы на сжижение и перевозку СПГ в Европу. Так, фьючерсы на газ на американском хабе Henry Hub уже выросли на декабрь, январь и февраль до 3,22 доллара за MMBtu (126 долларов за тысячу кубометров), 3,359 за MMBtu (131,8 доллара за тысячу кубометров) и 3,315 доллара за MMBtu (130 долларов за тысячу кубометров) соответственно. Еще 21 сентября площадка фиксировала исторический ценовой минимум в 52 доллара за тысячу кубометров на фоне ураганов Лаура и Салли, из-за которых работа СПГ-терминалов на побережье Мексиканского залива фактически полностью остановилась.

Аналитики S&P полагают, что восстановление спроса и рост цен на сжиженный природный газ в Азии позволит вывести производство американского СПГ на полную мощность к концу четвертого квартала. Если цены на газ в Европе не снизятся, к ноябрю 2020 года загрузка американских заводов по сжижению вернется на докризисный уровень, считает Дмитрий Маринченко из Fitch. В то же время, по его оценке, спрос на газ в Европе будет сдерживаться из-за заполненности подземных хранилищ (ПХГ) на 95 процентов, а также угрозы дополнительных локдаунов.

12 октября, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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