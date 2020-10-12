СМИ: Карабах, Белоруссия и Киргизия подрывают влияние Путина

Газета The New York Times прогнозирует, что одновременный кризис Белоруссии, Киргизии и Нагорном Карабахе негативно отразится на степени влияния России в этих регионах.

По мнению американских журналистов, эта ситуация застала Кремль врасплох и «подорвала имидж президента Владимира Путина как мастера-тактика на мировой арене» (перевод — «Инопресса»).

Отмечается, что Россия оказалась в окружении нестабильности после многолетних попыток превратиться в глобальную державу.

Издание отмечает, что лидеры Белоруссии и Киргизии оказались на грани свержения, несмотря на поддержку со стороны Москвы. При этом конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе может свести на нет компромисс, который «позволил России культивировать разнообразные связи с регионом».

В то же время в статье отмечен и внутренний фактор нестабильности, в частности, протесты в Хабаровском крае.

«В России экономические трудности, вызванные пандемией, усугубили общественное недовольство Путиным», — пишет NYT.