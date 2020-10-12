Селена Гомес впала в «непродолжительную депрессию»

28-летняя Селена Гомес откровенно рассказала о том, как ее психическое здоровье пострадало в начале пандемии. В разговоре с доктором Вивеком Мурти в Instagram Live певица и основательница бьюти-бренда призналась, что впала в «непродолжительную депрессию», когда COVID-19 охватил Соединенные Штаты.

В первое время я не могла с этим справиться. Я впала в непродолжительную депрессию. Моя работа — это постоянные путешествия, общение с людьми. Кроме того, благодаря своей работе я могу делать людей счастливыми, а это делает счастливой меня, поэтому это была борьба.

Сейчас я чувствую себя лучше. Я стала работать над личными проектами. Например, над косметической линией. Главная цель проекта — за 10 лет заработать 100 миллионов долларов, которые пойдут на поддержку людей с психическими проблемами,

— поделилась она.

А недавно я смогла пойти в студию звукозаписи. Сейчас я могу сказать, что прошла через этот непростой период с правильными людьми, делала правильные вещи и предпринимала правильные шаги, чтобы не свести себя с ума,

— подытожила исполнительница.

В 2017-м Гомес, которой диагностировали красную волчанку, перенесла трансплантацию почки. Недавно певица впервые показала шрам, который остался у нее после операции. Звезда также рассказала, что страдает биполярным расстройством, и пока не узнала диагноз, «чувствовала себя сумасшедшей».