Сара Шахи может сыграть Исиду в «Черном Адаме»

Несмотря на то что Warner Bros. вычеркнула «Черного Адама» из графика предстоящих релизов, работа над фильмом ведется. Накануне стало известно, что компанию персонажу Дуэйна Джонсона должна составить другая известная героиня комиксов и на ее роль даже присмотрели актрису.

Как сообщает издание Illuminerdi, в «Черном Адаме» должна появиться спутница титульного персонажа по имени Исида, а сыграть ее может звезда «Юной Лиги Справедливости» Сара Шахи. Предполагается, что Исида, также известная как Адрианна Томаз, сыграет в фильме важную роль. В комиксах она предстает египетской рабыней, которую принесли в дар Черному Адаму. После того как между ними вспыхивают чувства, он отдает Адрианне амулет Исиды, и она превращается в богиню природы, уравняв силы с самим Адамом.

Кстати, версия персонажа по имени Зари представлена и в «Легендах завтрашнего дня». Правда, там происхождение героини объясняется иначе, а повелевает она лишь ветром. И хоть шоураннеры хита The CW подтвердили, что Зари — их собственный взгляд на Исиду, на этом сходство заканчивается.

Джонсон наверняка был огорчен отсрочкой проекта, и все же его желание воплотить образ злодея окупает все сполна. Актер как-то раз признался в своем Instagram, что проект обсуждается с 2008 года и лишь сейчас он чувствует, что стал человеком, который может «привнести немного собственной жизни, опыта и философии в ДНК этого персонажа».