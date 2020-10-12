Рита Дакота пожаловалась на тотальное отсутствие секса в прошлом Старший сын покойного Робина Уильямса женился на возлюбленной » Самая сексуальная спортсменка мира попозировала в платье с декольте Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, выложила в Instagram фотографию в платье с декольте. 21-летняя спортсменка попозировала на фоне бассейна и подписала пост словами «никогда не забуду». В комментариях пользователи сети оценили красоту Шмидт. «Мы лицезрели истинную красоту», «Идеальные губы», — писали они. 26 сентября Шмидт на время стала фитнес-тренером дортмундской «Боруссии». Позднее она провела тренировку с игроком команды, чемпионом мира по футболу в составе сборной Германии Матсом Хуммельсом.

загрузка...