Раввин Каневский под давлением раввина Эдельштейна отозвал распоряжение об открытии йешивот

13-й канал израильского ТВ сообщил о том, что раввин Хаим Каневский, лидер литовского направления в иудаизме, отозвал собственное распоряжение об открытии религиозных школ утром 12 октября.

Раввин Хаим Каневский, одни из главных религиозных авторитетов Израиля, распорядился, чтобы главы религиозных учебных заведений возобновили занятия завтра, 12 октября, несмотря на продолжающийся режим “герметичного карантина”.

В ответ на соответствующий запрос раввин сообщил, что по окончании каникул следует открыть религиозные учебные заведения и возобновить изучение Торы, но “предпочтительнее это сделать, координируя свои действия с властями”.

Заявление раввина касается религиозных учебных заведений литовского направления, лидером которого он является.

Распоряжение сначала было смягчено, а затем вовсе отменено. Приближенные Каневского сообщили: «Раввин согласился перенести на несколько дней открытие йешивот для того, чтобы исчерпать все возможности переговоров с властями».

Из-за путаницы и суматохи, возникшей в связи с этим, несколько религиозных учебных заведений заявили о том, что откроются сегодня утром. Родителям было сказано проигнорировать “распоряжения светских властей”, то есть министерства просвещения.



Пресса сообщает о том, что Каневский изменил свое мнение относительно возобновления учебы из-за давления раввина Гершона Эдельштейна, главы йешивы Поневеж.

Раввин Эдельштейн твердо настаивает на том, что все институты ультрарелигиозного сектора обязаны соблюдать инструкции министерства здравоохранения по борьбе с коронавирусом.

Это стало причиной беспрецедентного конфликта между Каневским и Эдельштейном. Неделю назад раввин Каневский написал письмо в газету партии Яадут А-Тора Ятид Нееман с требованием открыть йешивот. Тем не менее газета, под давлением раввина Эдельштейна решила письмо не публиковать.

Через несколько часов после публикации этой скандальной информации 12-м каналом два раввина выступили с совместным заявлением, в котором назвали репортаж “ложью, не имеющей под собой никаких оснований”. Эдельштейн якобы задержал публикацию письма чтобы “прояснить некоторые второстепенные вопросы”.

https://mignews.com/news/politic/world/121020_81440_35515.html