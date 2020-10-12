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«Пошел вон!»: пенсионеры вышли на митинг против Лукашенко в Минске

В столице Белоруссии проходит очередная акция пенсионеров против нацлидера Александра Лукашенко.

Люди собрались у Красного собора в центре Минска, построились в колонну и устроили шествие по улицам.

Пожилые люди призывают к отставке президента, скандируя «Пошел вон!». Еще одной «кричалкой» было: «Верым, можам, переможам!» («Верим, можем, победим!»).

Акция протеста проходит в окружении сил милиции и ОМОНа. Старшее поколение протестует сегодня и в Лиде, отмечает «Белсат».

Напомним, что вчерашний многотысячный митинг против Лукашенко в Минске был разогнан с особой жестокостью, как в первые дни после начала протестов. Под дубинки силовиков, в частности, попал брат олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой

12 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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