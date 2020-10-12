Нобелевская по экономике ушла за теорию аукционов

Лауреатами премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля по экономике стали Пол Милгром и Роберт Уилсон, сообщил в понедельник, 12 октября, Нобелевский комитет. Ученых наградили за усовершенствование теории аукционов и изобретения новых форматов аукционов.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике за 2020 год стали американцы Пол Милгром и Роберт Уилсон, удостоенные награды за «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов», заявил генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Ханссон.

Пол Милгром и Роберт Уилсон преподают в Стэнфордском университете, оба являются академиками Национальной академии наук США.

В прошлом году «Нобеля» по экономике получили «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью» американцы Майкл Кремер и Абхиджит Банержи и француженка Эстер Дюфло.