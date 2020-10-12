«  
  »

Меган Маркл рассказала о тяжелых переживаниях из-за травли

Меган Маркл рассказала о переживаниях из-за травли, которой она подверглась после бракосочетания с принцем Гарри, в подкасте Teenager Therapy. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиня Сассекская призналась, что это негативно отразилось на ее психологическом состоянии. «Мне сказали, что в 2019 году я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда я была в отпуске по уходу за ребенком и практически не появлялась на публике, на меня все равно обрушивался шквал негатива», — поделилась она.

Маркл рассказала, что справиться со стрессом ей помогают ведение личного дневника и медитация.

12 октября, 2020 | Tags: | Category: Мир, Новости ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  