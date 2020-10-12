Меган Маркл рассказала о тяжелых переживаниях из-за травли

Меган Маркл рассказала о переживаниях из-за травли, которой она подверглась после бракосочетания с принцем Гарри, в подкасте Teenager Therapy. Об этом сообщает Daily Mail.

Герцогиня Сассекская призналась, что это негативно отразилось на ее психологическом состоянии. «Мне сказали, что в 2019 году я стала главным объектом для троллинга во всем мире. Даже когда я была в отпуске по уходу за ребенком и практически не появлялась на публике, на меня все равно обрушивался шквал негатива», — поделилась она.

Маркл рассказала, что справиться со стрессом ей помогают ведение личного дневника и медитация.