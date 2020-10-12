Мебельный интернет-магазин MebSHOP — пример надежного партнера!

Транспортирует заказ компания «Новая Почта», и в течении 7-14 дней с момента его оформления вы получите мебель в идеальном состоянии. В Киеве и Киевской области доставка осуществляется собственным транспортом мебельного интернет-магазина https://mebshop.kiev.ua, мебель заносят на любой этаж и монтируют в день доставки – если это было оговорено заранее.
Еще одна дополнительная услуга, предоставляемая структурой – возможность изготовления мебели на заказ. Ориентируясь на образцы в каталоге, можно внести необходимые коррективы.
Спектр дополнительных услуг – очень существенная составляющая успешной компании. Но главное – это широкий ассортимент предлагаемого товара.
Актуальный ассортимент
Компания сотрудничает с флагманами украинского мебельного рынка. На сайте представлены образцы известных в стране торговых марок, уникальные модели от украинских дизайнеров, мебель разных стилистических направлений, изготовленная как из бюджетных ДСП или МДФ, так и из разных пород дерева и даже ротанга.
При помощи образцов, представленных на сайте, можно организовать рабочие места в офисном помещении, торговую площадку в большом или компактном помещении, оформить интерьер в частной квартире или загородном доме.
Частное жилье можно как дополнить недостающими элементами, так и полностью обновить мебель в доме. Здесь представлены гарнитуры для:
— спальной;
— детской;
— гостиной;
— прихожей;
— кухни;
— ванной.
Очень большой ассортимент отдельных мебельных элементов. В магазине можно выбрать:
- мягкую мебель,
- столы,
- стулья и кресла,
- шкафы и стеллажи;
- комоды разного назначения;
- полки различной конфигурации;
- кровати.
Благодаря столь обширному ассортименту клиенты смогут подобрать экземпляр, соответствующий желаемому стилю, необходимых габаритов и конструкции, из материала, который предпочитает заказчик.
Условия оплаты
Для удобства покупателей возможны любые варианты оплаты, вплоть до перечисления необходимой суммы после получения товара. Исключение составляет только мебель, изготовленная на заказ – она производится после предоплаты.
Хотя ассортимент товара относится к разным ценовым сегментам, стоимость любой модели вполне разумна.
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