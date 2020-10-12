Мебельный интернет-магазин MebSHOP — пример надежного партнера!

Транспортирует заказ компания «Новая Почта», и в течении 7-14 дней с момента его оформления вы получите мебель в идеальном состоянии. В Киеве и Киевской области доставка осуществляется собственным транспортом мебельного интернет-магазина https://mebshop.kiev.ua, мебель заносят на любой этаж и монтируют в день доставки – если это было оговорено заранее.

Еще одна дополнительная услуга, предоставляемая структурой – возможность изготовления мебели на заказ. Ориентируясь на образцы в каталоге, можно внести необходимые коррективы.

Спектр дополнительных услуг – очень существенная составляющая успешной компании. Но главное – это широкий ассортимент предлагаемого товара.

Актуальный ассортимент

Компания сотрудничает с флагманами украинского мебельного рынка. На сайте представлены образцы известных в стране торговых марок, уникальные модели от украинских дизайнеров, мебель разных стилистических направлений, изготовленная как из бюджетных ДСП или МДФ, так и из разных пород дерева и даже ротанга.

При помощи образцов, представленных на сайте, можно организовать рабочие места в офисном помещении, торговую площадку в большом или компактном помещении, оформить интерьер в частной квартире или загородном доме.

Частное жилье можно как дополнить недостающими элементами, так и полностью обновить мебель в доме. Здесь представлены гарнитуры для:

— спальной;

— детской;

— гостиной;

— прихожей;

— кухни;

— ванной.

Очень большой ассортимент отдельных мебельных элементов. В магазине можно выбрать:

мягкую мебель,

столы,

стулья и кресла,

шкафы и стеллажи;

комоды разного назначения;

полки различной конфигурации;

кровати.

Благодаря столь обширному ассортименту клиенты смогут подобрать экземпляр, соответствующий желаемому стилю, необходимых габаритов и конструкции, из материала, который предпочитает заказчик.

Условия оплаты

Для удобства покупателей возможны любые варианты оплаты, вплоть до перечисления необходимой суммы после получения товара. Исключение составляет только мебель, изготовленная на заказ – она производится после предоплаты.

Хотя ассортимент товара относится к разным ценовым сегментам, стоимость любой модели вполне разумна.