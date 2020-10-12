Лукашенко приказал в случае необходимости «стрелять в протестующих»

По словам Казакевича, МВД обеспечивает общественный порядок и общественную безопасность в стране.
О радикализации протестов свидетельствуют акции в белорусской столице в минувшее воскресенье, заявил он. МВД оценило численность собравшихся всего в 11 тысяч человек, из которых, по официальным данным, более 700 были задержаны.
«Если днем и вечером это были летящие камни, бутылки, ножи и заточки… А уже к ночи — баррикады и горящие покрышки. Ничего общего с гражданским протестом это не имеет», — сказал Казакевич.
По его словам, силовики столкнулись «не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов» и попытками повторить события начала августа.
«Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции», — констатировал Казакевич.
Протесты в Белоруссии, вылившиеся в самый серьезный политический кризис с момента признания независимости начались после президентских выборов 9 августа, где ЦИК присудил победу с результатов 80% голосов правящему 26 лет Александру Лукашенко.
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