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Капоне: Том Харди в образе гангстера

В украинских кинотеатрах стартует показ криминальной драмы «Капоне» — экшен от режиссера Джоша Транка («Хроника», «Фантастическая четверка») с признанным секс-символом Голливуда Томом Харди в роли знаменитого гангстера! Также в фильме «Капоне» сыграли: Линда Карделлини, Мэтт Диллон, Эл Сапьенза, Кэтрин Нардуччи.

История конца одного из самых могущественных гангстеров Америки ХХ века Аль Капоне. Выйдя из тюрьмы после 8-летнего заключения, он теряет не только свою власть над уголовным Чикаго, но и душевное равновесие. Последние дни жизни Капоне проводит в окружении призраков своего кровавого прошлого. Однако находятся и те, кто считает его психическое расстройство фарсом с целью скрыть нажитые миллионы. Слежение за Капоне продолжается. Удастся ли спецслужбам добиться от гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги? Или его болезнь — это хорошо продуманная игра?

 

12 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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