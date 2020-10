США облещают залить Европу дешевым газом » Италия и Британия научились блокировать и выводить из строя российские современные ПВО С-400 Королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании совместно с компанией-разработчиком, итальянским Leonardo, испытали автономный рой беспилотных летательных аппаратов (БЛА) BriteCloud, предназначенных для обмана радаров интегрированной системы противовоздушной обороны (ПВО) противника, пишет The Drive. В октябре журнал The National Interest написал, что Великобритания могла научиться «блокировать» работу российских зенитных ракетных систем (ЗРС) C-400 «Триумф». Согласно изданию, BriteCloud выступает в качестве радиоэлектронной «приманки» для радаров ПВО противника. Издание пишет, что данные БЛА могут запускаться, в частности, с истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Отмечается, что «пакеты-ловушки были запрограммированы и ориентированы на совместную работу, чтобы вызвать максимальную путаницу». The Drive пишет, что BriteCloud представляют собой средства некинетического поражения систем ПВО противника, которые могут использоваться совместно с другим оружием, в частности, ракетным. Издание отмечает, что BriteCloud представляет собой стандартный глушитель, использующий цифровую память радиосигнала. Такое устройство «сначала обнаруживает поступающие от платформ противника радиолокационные импульсы», после чего воспроизводит ответные сигналы. Издание заключает, что «стаи дронов, способные выполнять множество наборов миссий, становятся все ближе к тому, чтобы стать ключевым компонентом будущих боевых операций».

