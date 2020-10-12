Холли Берри в восторге от кошки по имени Холли Берри

Сотрудники одного из приютов в штате Мичиган выложили пост в Twitter, в котором рассказали о кошке по имени Холли Берри, которая ищет новый дом. Публикация привлекла внимание кошкиной тезки — актрисы Холли Берри, которая пришла в восторг от героини публикации и репостнула запись, сопроводив ее несколькими красными знаками восклицания.

Поклонников актрисы умилило сообщение о кошке на ее странице: «Теперь я люблю вас еще больше, как это возможно?», «Вы единственная кошка, которую я люблю», «Ух ты, Холли. Она просто очаровательна», «Повезло кошечке с именем».

Работники центра по уходу за животными отметили, что кошке восемь лет и что она ладит с другими кошками.

Мы не знаем, общалась ли она с детьми или собаками, если что, будет лучше не спеша представить их друг другу. В прошлом она жила с кошками, а также ладила с другими кошками здесь, в приюте,

— говорится в записи.

Пока кошка Холли Берри ищет нового хозяина, у актера Колтона Хейнса живет котик по имени Тимоти Шаламяу. Весной Колтон с восторгом рассказал, что взял питомца в приюте и отметил, что сам придумал ему имя.

Мне очень нравится — Тимоти Шаламяу. Классно же? Наконец-то я стал котоотцом,

— поделился Хейнс.