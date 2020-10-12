Галь Гадот сыграет легендарную Клеопатру

Творческий тандем из «Чудо-женщины» возьмется за новый совместный проект.

Как передают в один голос авторитетные издания Deadline и The Hollywood Reporter, студия Paramount Pictures запустила в производство исторический фильм «Клеопатра». Главную роль в картине исполнит Галь Гадот, а режиссером выступит Пэтти Дженкинс. Напомним, что сотрудничество Гадот и Дженкинс длится уже не один год, ведь они вместе работают над линейкой фильмов о Чудо-женщине в рамках расширенной вселенной DC. Примечательно, что идея новой «Клеопатры» принадлежит именно Гадот. На своей странице в Twitter актриса написала:

Мне нравится отправляться в новые путешествия. Мне нравится волнение, связанное с новыми проектами. Воплощать в жизнь новые истории — это всегда захватывающе. «Клеопатра» — это та история, которую я хотела рассказать уже очень давно. Я очень признательна, что мне доведется стать частью этого фильма!

Сценаристом «Клеопатры» станет Лаэта Калогридис, на счету которой такие известные фильмы, как «Остров проклятых», «Александр» и «Алита: Боевой ангел». Сообщается, что Paramount рассчитывает начать производство при первой возможности, потому что студия нуждается в прибыльном блокбастере. Источники добавляют, что в борьбе за права на фильм Paramount выиграла конкуренцию у Netflix, Apple, Universal и Warner Bros.