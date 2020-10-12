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Фильм «Война с дедушкой» разорвал «Тенет»

Фильм "Война с дедушкой" возглавил бокс-офис США

Комедия «Война с дедушкой» с Робертом Де Ниро и Умой Турман возглавила кинопрокат США. За первый уик-энд лента заработала 3,6 млн долларов.

«Дедушка» рассказывает о пенсионере Эде, который вынужден переехать в дом к своей дочери. Его внук Питер выступает против такой идеи и объявляет деду войну, однако Эд и сам оказывается далеко не из простых соперников.

На втором месте в чарте расположился фильм 1993 года «Фокус-покус» — переиздание комедийного хита с Бетт Мидлер и Сарой Джессикой Паркер смогло заработать дополнительные $1,1 млн.

Ещё одно возвращение случилось у «оскароносного» мультфильма Disney «Тайна Коко», однако его результаты оказались скромнее ($603 тыс).

12 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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