Фильм «Война с дедушкой» разорвал «Тенет»

Комедия «Война с дедушкой» с Робертом Де Ниро и Умой Турман возглавила кинопрокат США. За первый уик-энд лента заработала 3,6 млн долларов.

«Дедушка» рассказывает о пенсионере Эде, который вынужден переехать в дом к своей дочери. Его внук Питер выступает против такой идеи и объявляет деду войну, однако Эд и сам оказывается далеко не из простых соперников.

На втором месте в чарте расположился фильм 1993 года «Фокус-покус» — переиздание комедийного хита с Бетт Мидлер и Сарой Джессикой Паркер смогло заработать дополнительные $1,1 млн.

Ещё одно возвращение случилось у «оскароносного» мультфильма Disney «Тайна Коко», однако его результаты оказались скромнее ($603 тыс).