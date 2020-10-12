Facebook заблокировал фото «откровенно сексуального» лука

Facebook заблокировал фотографию лука, опубликованную в качестве рекламы фермерского хозяйства в канадском Сент-Джонсе, посчитав луковицы сорта «валла-валла» «слишком сексуальными».

Менеджер компании Джексон МакЛин рассказал, что причина блокировки изрядно насмешила его, а затем он обратился к администраторам соцсети.

Администраторы объяснили, что причиной блокировки стали алгоритмы, которые выявляют сексуальный контент, а затем скрывают его.

«Иногда они не могут отличить луковицу «валла-валла» от… ну, вы понимаете», — сказал глава отдела коммуникаций Facebook Canada Мэг Синклер.

Все же рекламную публикацию восстановили, после чего хозяйство продало за несколько дней больше лука, чем за последние пять лет, рассказал МакЛин.

https://mignews.com/news/technology/world/101020_94216_05497.html