Анджелина Джоли и Кристофер Вальц могут сыграть экс-супругов в новом фильме Сара Шахи может сыграть Исиду в «Черном Адаме» » Ереван признал гибель почти 500 солдат в боях в Карабахе С начала боевых действий в зоне карабахского конфликта погибли 480 военнослужащих. Об этом сообщили власти Армении, передает «Интерфакс». Сегодня Ереван заявил еще о 51 погибшем военнослужащем в боях с Азербайджаном. Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении ввели военное положение, стороны ежедневно сообщают об убитых и раненых, в том числе мирных жителях. Накануне в Москве состоялись многочасовые переговоры — Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Однако стороныв тот же день начали обмениваться обвинениями в несоблюдении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.

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