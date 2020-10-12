Звезда Голливуда прошлого Джейн Фонда рассказала о сексуальной жизни в 82 года. Запись интервью с ней опубликована на YouTube-канале TheEllenShow.

В ходе беседы ведущая Тиффани Хэддиш сделала комплимент внешности артистки и поинтересовалась, не является ли бурная интимная жизнь причиной того, что Фонда выглядит так хорошо. «Нет. Ноль. У меня нет времени. Я так стара, и у меня так много было этого в жизни, что теперь я не хочу. Я слишком занята», — ответила знаменитость.

Актриса призналась, что жалеет о том, что отказалась от секса с певцом Марвином Гэем. На момент встречи с ним она была замужем за политическим активистом Томом Хайденом.

«Он [Марвин Гэй] такой красивый. И его музыка такая красивая», — отметила Фонда.

Джейн Фонда — обладательница «Оскаров» за роли в картинах «Возвращение домой» и «Клют». За свою карьеру актриса снялась в более 50 проектов, среди которых фильмы «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «На Золотом пруду», «Хищники», «Босиком по парку» и «Погоня».