Старший сын покойного Робина Уильямса женился на возлюбленной Леди Гага снялась для рекламы своего косметического бренда полуобнаженной » Что посмотреть — 5 культовых фильмов ужасов, которые переворачивают сознание Это не какая-то подборка наугад. Это фильмы ужасов, снятые по книгам короля жанра Стивена Кинга (которому как раз 21 сентября исполнилось 73). Фильмы, которые шокировали и влюбили в себя и зрителей, и критиков. Фильмы, которые ты должен посмотреть обязательно, если вдруг этого еще не сделал. Мы подготовили для тебя рейтинг лучших экранизаций книг Стивена Кинга в жанре ужасов. Чтобы быть максимально справедливыми, рейтинг мы основывали на информации из самых влиятельных мировых тематических ресурсов (IMDb, Rotten Tomatoes, Esquire, Rolling Stone и The Guardian). «Сияние» (The Shining) 1980 года Стэнли Кубрика

Если ты даже не видел фильма, то эти кадры видел безусловно: Герой Джека Николсона, который засунул голову в дыру в двери.

Потоки крови, льющиеся из дверей лифта.

Близнецы-призраки в коридоре отеля. Керри (Carrie) 1976 года Брайана де Пальмы

История затравленной школьницы, которая жестоко мстит обидчикам на выпускном: «Кэрри» – первый опубликованный роман и первая экранизация Стивена Кинга.

А еще и первый огромный успех (34 миллиона долларов прибыли при вложенных 2 миллионах).

Кровавыми сценами из фильма, говорят, вдохновлялся сам Квентин Тарантино, когда снимал «Убить Билла». «Мизери» (Misery) 1990 года Боба Райнера

Отношения мужчины и женщины никогда не показывали так… Оригинально. Действие «Мизери» почти весь фильм происходит в одной комнате – это невероятный поединок двух персонажей. Мизери умерла. Но в этом нет ничего страшного – это же просто героиня произведения, и так решил писатель.

Увы, фанатка решила иначе и взяла писателя в заложники.

Образ безумной фанатки безупречно воплотила Кэти Бейтс. За что и получила и Оскара, и Золотой глобус. «Оно» (It) 2017 года Андреса Мускетти

«Оно» 2017 – это история противостояния подростков и клоуна-демона, который пожирает человеческие страхи, а еще: Наиболее коммерчески успешная экранизация Кинга.

Самый кассовый хоррор за всю историю кино.

А также коллективный глубокий и динамичный портрет целого поколения. «Мгла» (The Mist) 2007 года Фрэнка Драбонта

Туман опускается на город, и люди под ним неизбежно сталкиваются с монстрами: «Мглу» сняли по повести Кинга «Туман». И она таки похожа на предсказания пандемии коронавируса.

Поэтому неудивительно, что режиссер фокусирует зрителей не на чудовищах, а на эмоциях и поведении запертых в супермаркете людей.

Чего только не способны они выкинуть на фоне стресса…

загрузка...