54-летняя Сальма Хайек вновь удивила фанатов снимком в купальнике и без макияжа

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала селфи в купальнике и вновь удивила поклонников. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 54-летняя знаменитость запечатлена без макияжа в красном бикини и с мокрыми волосами. «Делаю вид, что думаю о чем-то глубоком, пока делаю это селфи со стороны и надеюсь, что я в кадре», — подписала она пост, который набрал 585 тысяч лайков.

Ее фанаты принялись выражать свое восхищение в комментариях. «Красный тебе к лицу», «Ты такая же потрясающая и прекрасная, как и 20 лет назад», «Сексуальная мексиканка!», «Красотка! Это очень забавно. Я делаю точно такие же селфи», «Идеальная», — высказывались они.