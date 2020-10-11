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Во Франции столкнулись два самолета

Во Франции пять человек погибли в результате столкновения двух легкомоторных самолетов. Об этом сообщает издание Nouvelle Republique.

ЧП произошло в городе Лош, департамент Эндр и Луара. После столкновения один из самолетов врезался в ограду жилого дома в паре километров от центра города и взорвался, там погибли два человека. Второй самолет упал в нескольких сотнях метров от первого, там спасатели обнаружили еще три тела.

Место катастрофы оцеплено, в ликвидации последствий ЧП участвуют около 50 пожарных и 30 полицейских.

11 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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