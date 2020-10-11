В Минске задержаны десятки протестующих и журналисты

В МВД Белоруссии сообщили о задержании нескольких десятков протестующих в ходе митинга, который сами активисты назвали «маршем гордости».

Представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич подчеркнула, что массовое мероприятие не было согласовано с властями.

Задержанные были доставлены в территориальные отделения милиции для разбирательств. По данным РИА «Новости», в одном только Октябрьском РУВД Минска оказались 26 протестующих и около 20 журналистов.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) подтвердила задержание 17 журналистов в Минке, четырех в Гродно, еще четырех в Витебске и одного в Могилеве. Речь идет, в том числе о представителях иностранных СМИ.

В МВД Белоруссии также признали, что милиция применила против протестующих водометы и светошумовые гранаты.

Ранее жители Минска собрались на акцию в поддержку арестованных оппозиционеров. В Сети появились ролики — на кадрах видно, как у стелы «Минск — город-герой» неизвестные в масках и с дубинками задерживают участников протеста, многих бьют.