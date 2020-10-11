Ученые узнали о способности коронавируса поражать мозг

Коронавирус способен проникать в мозг, пришли к выводу ученые в Университетской клинике Гамбург-Эппендорф.

Как пишет журнал The Lancet, немецкие медики провели аутопсию тел 43 человек в возрасте от 51 до 94 лет, умерших из-за инфекции. Оказалось, что в 53% случаев COVID-19 проник в клетки ствола головного мозга и отходящие от него нейроны.

Кроме того, у 14% обнаружили ишемические поражения, а у 86% — астроглиоз (аномальное увеличение клеток нервной ткани из-за разрушения нейронов).

В то же время отмечается, что вирус не внес значительных изменений в мозг и не оказал разрушительного воздействия на центральную нервную систему.