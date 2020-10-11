Ученые: Мыть курицу перед приготовлением нельзя — сразу жарьте

Не стоит мыть сырое мясо курицы перед приготовлением. Об этом заявляют ученые FSA, передает Cursorinfo.

По мнению экспертов, такая привычка способствует распространению бактерий. Находящиеся на поверхности куриного мяса кампилобактерии являются самой распространенной причиной гастроэнтерита.

Специалисты отмечают, что во время мытья бактерии попадают на руки, одежду, столы и кухонную утварь вместе с каплями воды. Поэтому следует тщательно дезинфицировать предметы, которые соприкасались с сырой курицей.

2

Ранее стало известно, в какой позе нужно спать, чтобы спастись от слабоумия