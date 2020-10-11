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У коронавируса обнаружилось несколько новых симптомов

Британские ученые обнаружили еще несколько симптомов заражения COVID-19.

Как пишет Daily Mail, Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) выяснила, что на наличие инфекции могут указывать утомляемость, боли в мышцах и волдыри на ногах. При этом симптомы могут быть разной интенсивности в зависимости от возраста человека и особенностей его организма.

На данный момент официально признанные симптомы коронавируса — высокая температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса. Добавлять новые к этому списку пока не планируется.

11 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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