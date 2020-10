Назван актерский состав нового фильма по игре Resident Evil Назад в прошлое: Лондон и операция Blitz » От ромкомов до леденящих душу триллеров: 14 новинок Netflix для уютной осени Осень — идеальное время для уютных домашних просмотров фильмов, особенно в период, когда вторая волна коронавируса в самом разгаре и от походов в кинотеатры пока лучше воздержаться. В одном из предыдущих материалов SPLETNIK.RU уже рассказывал о сериальных новинках октября, а теперь решил сосредоточиться на новых фильмах производства Netflix, премьера которых назначена на этот месяц. В нашей подборке вы найдете все: от слезливых романтических комедий до триллеров с неожиданной развязкой. Так что запасайтесь попкорном домашнего приготовления и смело выбирайте киноновинку по вкусу! «Хэллоуин Хьюби» (Hubie Halloween) Режиссер: Стивен Брило

Страна: США Премьера: 7 октября Новая картина Стивена Брило, главную роль в которой сыграл Адам Сэндлер, пропитана духом приближающегося Хэллоуина. Главный герой фильма — житель города Салем по имени Хьюби Дюбуа всей душой любит праздник, который отмечают в канун Дня всех святых. Адам Сэндлер в фильме «Хэллоуин Хьюби»Каждый год на Хэллоуин добродушный Хьюби, несмотря на насмешки окружающих, выходит на улицы города и со всей ответственностью следит за порядком, докладывая о нарушениях местным полицейским, которые уже порядком подустали от его непрошеной помощи. Однако дело принимает совсем другой оборот, когда в Салеме начинаются исчезновения людей, а всегда внимательный Хьюби становится единственным свидетелем этих преступлений. Кстати, создатели фильма явно неспроста поселяют главного героя именно в Салеме: город печально известен охотой на ведьм, развернувшейся здесь в XVII веке. «Суд над чикагской семеркой» Режиссер: Аарон Соркин

Страна: США

Премьера: 16 октября Действие новой картины Аарона Соркина переносит зрителей в Чикаго 1960-х годов. Ключевыми фигурами становятся семь человек, задержанные из-за стычек с полицией во время демонстраций против войны во Вьетнаме. Они предстают перед судом, где их обвиняют в подстрекательстве к беспорядкам на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго в 1968 году и намерении пересечь государственную границу. Кадр из фильма «Суд над чикагской семеркой» Эдди Редмэйн в фильме «Суд над чикагской семеркой»

Первоначально фильм, главные роли в котором сыграли Эдди Редмэйн, Алекс Шар, Саша Барон Коэн, Джереми Стронг и другие, должен был выйти в прокат на базе компании Paramount Pictures, однако из-за пандемии коронавируса права на ленту в итоге выкупил Netflix. Интересно, что 25 сентября картина уже была выпущена в нескольких кинотеатрах США и успела получить положительную оценку от кинокритиков, а вот ее официальная премьера на Netflix состоится только 16 октября. «Ребекка» (Rebecca) Режиссер: Бен Уитли

Страна: Великобритания

Премьера: 21 октября Новый британский триллер с Арми Хаммером и Лили Джеймс в главных ролях рассказывает историю недавно овдовевшего Максимиллиана де Уинтера. После смерти жены Ребекки он приезжает в Монте-Карло, где случайно встречается с юной и впечатлительной Ван Хопер. Арми Хаммер и Лили Джеймс в фильме «Ребекка» Курортный роман перерастает в нечто большее, и пара решает пожениться. После свадьбы де Уинтер привозит свою новоиспеченную жену в семейное владение в Корноулле, где раньше жил со своей первой супругой. В этом доме девушка начинает повсюду чувствовать незримое присутствие умершей Ребекки, что со временем начинает сводить ее с ума. «Все из-за тебя» (All Because of You) Режиссер: Адриан Те Кин Кок

Страна: Малайзия

Премьера: 1 октября «Все из-за тебя» — это первый малайзийский ромком производства Netflix. Сюжет сосредоточен на сотруднике роскошного отеля по имени Айман, влюбленном в постоялицу гостиницы. Однажды он вместе со своими коллегами по случайности оказывается втянут в преступную схему захвата заложников отеля. Кадр из фильма «Все из-за тебя»Эти события заставляют Аймана иначе взглянуть на свою жизнь и понять, что на самом деле он всем сердцем влюблен совсем в другую девушку, которую раньше держал во френдзоне, — свою коллегу Джейн. В ходе преступления Джейн становится заложницей, а Айман делает все, чтобы ее спасти. Несмотря на драматическую историю, которая лежит в основе сюжета, фильм снят так, чтобы зритель всегда нашел над чем посмеяться! «Элотуре» (Òlòturé) Режиссер: Кеннет Гьянг

Страна: Нигерия

Премьера: 2 октября Фильм рассказывает историю молодой и амбициозной журналистки по имени Элотуре, которая идет работать проституткой под прикрытием с одной-единственной целью — разоблачить опасный и преступный мир торговли людьми. Тут-то изначально решительно настроенная главная героиня понимает, что не совсем готова к испытаниям, которые встречаются на ее пути. Кадр из фильма «Элотуре» «Пара на праздники» (Holidate) Режиссер: Джон Уайтселл

Страна: США

Премьера: 28 октября Новая романтическая комедия с Эммой Робертс и Люком Брейси в главных ролях рассказывает о двух одиноких молодых людях, которые ненавидят семейные праздники, в особенности Рождество. Как раз в канун его празднования герои Эммы и Люка заключают сделку: они соглашаются на платонические отношения на целый год, главным бонусом которых становятся совместные походы на типично семейные торжества, — так они планируют избежать назойливых вопросов от родственников о своей личной жизни. Все идет гладко ровно до того момента, пока они оба не понимают, что влюблены друг в друга. Главные герои продолжают хранить это в тайне и параллельно пытаются выяснить, взаимны ли их чувства. Эмма Робертс и Люк Брейси в фильме «Пара на праздники» «Сегодня ночью в лесу никто не спит» (Nobody Sleeps in the Woods Tonight) Режиссер: Бартош М. Ковальский

Страна: Польша

Премьера: 28 октября Группа зависимых от гаджетов подростков отправляется на рехаб в специализированный лагерь. Однако простым походом с палатками для ребят эта поездка не ограничивается. Скоро они начинают понимать, что в лесу творятся страшные вещи, о которых раньше они никогда не слышали даже на просторах всемирной сети. При отсутствии связи с внешним миром подростки предстают перед лицом смертельной опасности и наконец узнают, что такое настоящие дружба, любовь и самопожертвование. Кадр из фильма «Сегодня ночью в лесу никто не спит» «День Господень» (The Day of the Lord) Режиссер: Сантьяго Альварадо

Страна: Мексика

Премьера: 30 октября В центре сюжета — история отставного священника Менендеса, одержимого собственными бесами и грехами. После того, как к священнослужителю обращается старый друг с просьбой провести сеанс экзорцизма над его дочерью, он начинает искренне верить, что ему дали шанс на искупление. Кадр из фильма «День Господень» «Его дом» (His House)

Режиссер: Рэми Уикс

Страна: США, Великобритания

Премьера: 30 октября Леденящий душу триллер с Вунми Моссаку, Сопе Дирису и Мэттом Смитом в главных ролях рассказывает о семье беженцев из охваченного войной Южного Судана. После мучительного побега пара старается привыкнуть к новой жизни в спокойном английском городке. Однако покой семьи нарушают и тут — на сей раз злые духи, обитающие в их новом доме. Кадр из фильма «Его дом» «Ты это получил» (You’ve Got This) Режиссер: Сальвадор Эспиноса

Страна: Мексика

Премьера: 2 октября Мексиканская романтическая комедия «Ты это получил» рассказывает историю счастливой супружеской пары. Идиллия рушится в момент, когда у главного героя неожиданно появляется желание стать отцом. При этом в планы его супруги это совсем не входит: недавно она получила повышение на любимой работе и пока сосредоточена исключительно на продвижении по карьерной лестнице. Кадр из фильма «Ты это получил»Неожиданным образом ребенок сам появляется в жизни супругов: малыша отцу семейства оставляет незнакомка на улице. С этого момента существование пары перестает быть спокойным и безоблачным, как раньше, ведь они наконец осознают, как непросто на самом деле быть родителями. «Связь» (The Binding) Режиссер: Риккардо Скамарсио

Страна: Италия

Премьера: 2 октября Если долгие осенние вечера вы любите проводить за просмотром вовсе не мелодрам, а ужастиков, то новая работа итальянского режиссера Риккардо Скамарсио производства Netflix наверняка станет вашим фаворитом. По сюжету полуторачасового фильма главная героиня навещает мать своего жениха на юге Италии и берет с собой в поездку дочь. Вскоре она понимает, что это место окутано страшным проклятием, из-за которого она может навсегда лишиться дочери. Кадр из фильма «Связь» «Серьезный человек» (Serious Men) Режиссер: Судхир Мишра

Страна: Индия

Премьера: 2 октября В центре сюжета оказывается простой мужчина средних лет по имени Айян Мани, работающий помощником астронома в Национальном институте фундаментальных исследований Мумбаи. Он настолько устал от бедной жизни в трущобах и неудач в карьере, что однажды выдумывает невероятную историю о том, что его 10-летний сын является настоящим гением математики. В какой-то момент Айян настолько заигрывается в придуманную им самим легенду, что его ложь выходит из-под контроля. Кадр из фильма «Серьезный человек» «Вампиры против Бронкса» (Vampires vs. the Bronx) Режиссер: Османи Родригес

Страна: США

Премьера: 2 октября Главными героями нового фильма Османи Родригеса, снятого в жанре комедийного хоррора, становится группа отважных подростков из Бронкса. Трое друзей объединяются, чтобы вместе спасти любимый район от банды вампиров, которые намерены захватить его любой ценой. Кадр из фильма «Вампиры против Бронкса» «Труп» (Cadaver) Режиссер: Джаранд Хердал

Страна: Норвегия

Премьера: 22 октября Постапокалипсис. После ядерной катастрофы выжившие люди страдают от голода и едва сводят концы с концами. Неожиданно одна из голодающих семей получает таинственное приглашение на ужин в отель. Оказавшись в его стенах, они моментально набрасываются на еду и далеко не сразу понимают, что становятся частью опасного театрализованного представления, в ходе которого рискуют потерять самое дорогое — свою маленькую дочь. Кадр из фильма «Труп» ФОТО Netflix

загрузка...