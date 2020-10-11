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Назван актерский состав нового фильма по игре Resident Evil

Назван актерский состав нового фильма по игре Resident Evil

Опубликован актерский состав предстоящего фильма Sony Pictures «Обитель зла» по мотивам серии игр Resident Evil.

В новой картине персонажа Клэр Редфилд сыграет Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте»), Джилл Валентайн — Ханна Джон-Кэймен («Человек-муравей и Оса»), Криса Редфилда — Робби Амелл («Загрузка»), Альберта Вескера — Том Хоппер («Академия Амбрелла»), Леона Скотта Кеннеди — Эван Джогиа («Зомбилэнд»), а Уильяма Биркина — Нил МакДонаф («Йеллоустоун»).

Режиссером и сценаристом перезапуска «Обители зла» выступит Йоханнес Робертс («Синяя бездна»), который намерен обеспечить крепкую связь с сюжетом классических игр. Действие ленты развернется в 1998 году в роковую ночь в Раккун-Сити.

«Я хочу вернуться к первым двум играм и воссоздать тот ужас, который испытывал, когда впервые в них играл, в то же время рассказывая обоснованную человеческую историю о маленьком умирающем американском городке», — поделился планами постановщик.

О дате выхода картины не сообщается.

Напомним, у игр компании Capcom уже была полнометражная серия с Миллой Йовович в главной роли. Над лентами работал супруг Йовович — режиссер Пол У. С. Андерсон. Сейчас они вместе работают над экранизацией игры Monster Hunter: World. Фильм «Охотник на монстров» выйдет в декабре этого года.

Ранее вышел тизер анимационного сериала Netflix по игре Resident Evil.

11 октября, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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