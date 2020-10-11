Назван актерский состав нового фильма по игре Resident Evil

Опубликован актерский состав предстоящего фильма Sony Pictures «Обитель зла» по мотивам серии игр Resident Evil.

В новой картине персонажа Клэр Редфилд сыграет Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте»), Джилл Валентайн — Ханна Джон-Кэймен («Человек-муравей и Оса»), Криса Редфилда — Робби Амелл («Загрузка»), Альберта Вескера — Том Хоппер («Академия Амбрелла»), Леона Скотта Кеннеди — Эван Джогиа («Зомбилэнд»), а Уильяма Биркина — Нил МакДонаф («Йеллоустоун»).

Режиссером и сценаристом перезапуска «Обители зла» выступит Йоханнес Робертс («Синяя бездна»), который намерен обеспечить крепкую связь с сюжетом классических игр. Действие ленты развернется в 1998 году в роковую ночь в Раккун-Сити.

«Я хочу вернуться к первым двум играм и воссоздать тот ужас, который испытывал, когда впервые в них играл, в то же время рассказывая обоснованную человеческую историю о маленьком умирающем американском городке», — поделился планами постановщик.

О дате выхода картины не сообщается.

Напомним, у игр компании Capcom уже была полнометражная серия с Миллой Йовович в главной роли. Над лентами работал супруг Йовович — режиссер Пол У. С. Андерсон. Сейчас они вместе работают над экранизацией игры Monster Hunter: World. Фильм «Охотник на монстров» выйдет в декабре этого года.

Ранее вышел тизер анимационного сериала Netflix по игре Resident Evil.