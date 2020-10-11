На Луне исследуют странную расширяющуюся трещину



Луна поразила ученых странной расширяющейся трещиной. Дело в том, что еще несколько лет назад считалось: никаких новых разломов на спутнике быть не может.

Томас Уоттерс из Смитсоновского института в Вашингтоне и его коллеги провели масштабное исследование новообразования. Им помогли датчики, установленные еще в рамках полета Аполлона-17.

Скорее всего, трещина появилась в результате землетрясения магнитудой до 5,5 баллов. Достаточно, чтобы нанести существенный вред обычному строению.

Полученные данные означают: будущим поселенцам придется всерьез озаботиться проблемой сейсмической активности Луны. Не исключено, что колонию придется строить прямо внутри спутника.