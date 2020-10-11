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Илон Маск будет строить сеть защиты США от ядерного оружия

SpaceX и L3Harris создавать для США новую спутниковую систему раннего предупреждения о ракетном нападенииМинобороны США выбрало компании L3Harris и SpaceX для создания прототипов недорогих небольших спутников, похожих на Starlink, способных отслеживать баллистические ракеты и гиперзвуковую оружие.

Пентагон объявил, что 5 октября 2020 года, Агентство космического развития (SDA) заключило контракты с L3Harris и SpaceX на сумму около $ 193 500 000 и $ 149 млн соответственно. Каждая компания построит четыре спутника с датчиками постоянного инфракрасного излучения (OPIR) с широким полем обзора (WFOV), сообщает C4ISRNET .

Военный спутник SpaceX будет создан на основе собственного проекта Starlink, который был разработан для обеспечения расширенного доступа к широкополосному интернету для коммерческих и военных целей.

L3Harris разрабатывает как собственный спутник, так и систему слежения.

Цель SDA — запустить первые спутники на низкую орбиту Земли  в 2022 году, на следующем этапе — до 2024 года уже должен заработать постоянный мониторинг ракетных и гиперзвуковых угроз над конкретными регионами мира. В Пентагоне надеются, что к 2026 году на орбите будет достаточно спутников, чтобы обеспечить глобальное покрытие.

В перспективе эти спутники станут частью большого группировки многоуровневой системы раннего предупреждения включающий сотни космических систем обнаружения и связи, отслеживающие пуски ракет, контролируют их полет и, возможно, оказывают целеуказания для боевых средств противоракетной обороны.

11 октября, 2020 | Tags: , | Category: Наука, Новости, США ﻿
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