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Армения устроила массовый обстрел второго по величине города в Азербайджане

Армения устроила массовый обстрел второго по величине города в Азербайджане.

Ракета попала в многоквартирный жилой дом второго по величине азербайджанского города Гянджа, в результате чего погибли пять человек и пострадали 28 жителей. Здание оказалось разрушено. Об этом сообщается на сайте МЧС республики.

По данным ведомства, из-под завалов извлекли тела погибших и раненых. Работы на месте происшествия продолжаются.

В министерстве обороны Азербайджана обвинили в обстреле Армению, сказано в Facebook ведомства.

В 12:00 по местному времени (11:00 мск) 10 октября в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня. Вскоре Армения и Азербайджан обвинили друг друга в его нарушении. По данным оборонного ведомства Армении, азербайджанские ВС начали атаку в местности Караханбейли. В Баку, в свою очередь, заявили, что армянская сторона обстреляла Тертер и Агдам.

11 октября, 2020 | Category: Мир, Новости ﻿
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